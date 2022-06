Calcio serie C – Rinnovi, mercato, iscrizione. L’estate del Mantova si fa rovente

Mantova Quella che si apre oggi, in casa Mantova, potrebbe essere una settimana importante sul fronte mercato, ma non solo. Da diverse settimane ormai, il ds Alessandro Battisti e il neo mister biancorosso Nicola Corrent sono al lavoro per costruire il nuovo Mantova. Una squadra che ancora non sa in che girone giocherà, se l’A o il B, ma che in ogni caso punterà a conquistare i play off. Obiettivo dichiarato dalla dirigenza. Sarà un Mantova rivoluzionato rispetto a quello dell’ultima stagione, ma non in toto. Qualche giocatore vestirà ancora la maglia biancorossa, altri invece, per scelte tecniche, saranno sacrificati. Tra i giocatori che potrebbero rimanere c’è bomber Monachello. Il Mantova è in attesa di una risposta dal giocatore e dal suo entourage dopo il colloquio di lunedì scorso tra il ds dei virgiliani e il procuratore Minieri. Tra oggi e mercoledì, fanno sapere da viale Te, potrebbero esserci sviluppi importanti. Il Mantova sul piatto ha messo un’offerta considerevole e ora spetta al giocatore rispondere. La società vuole fare in fretta per concentrarsi poi su altri obiettivi. Sempre in ottica rinnovi, fari puntati anche sul fronte Sassuolo. Con la società emiliana il Mantova vuole rinnovare il prestito di Pilati. Tra le parti c’è un dialogo aperto e soprattutto c’è la volontà da parte del giocatore di rimanere in biancorosso un altro anno.

Parallelamente il ds Battisti continuerà a monitorare il mercato per capire se ci sono dei margini, per esempio, per avanzare l’affondo per Gatto, che potrebbe non rinnovare il contratto con il SudTirol. Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Monachello, il Mantova dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo con Starita del Monopoli o Ogunseye, giocatore recentemente proposto al Mantova, in uscita dal Modena. Così come si attende di capire quali saranno i giocatori del Verona Primavera che approderanno in riva al Mincio. Pierobon potrebbe essere il primo.

Da oggi in avanti sono attese parecchie novità. Non solo, però, sul fronte mercato. Il Mantova in questi giorni andrà ad ultimare le pratiche per completare l’iscrizione al prossimo campionato, che è da depositare entro 9 giorni (22 giugno) in Lega. La società si è mossa con largo anticipo e sta definendo gli ultimi dettagli. E poi, a proposito di società, c’è da capire se e quando Piccoli diventerà a stretto giro un nuovo componente del club, colui che dovrebbe garantire una svolta sotto il piano commerciale. Insomma, in casa Mantova non c’è tempo per pensare alle vacanze. Si attende solo l’arrivo della nuova stagione.

Tommaso Bellini