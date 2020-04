Il Gruppo Scout Mantova-3 di Buscoldo dona le uova di Pasqua ai medici ed ai pazienti del Poma

BUSCOLDO (CURTATONE) – Uova di Pasqua per il personale ed i pazienti dell’ospedale Carlo Poma di Mantova: la donazione arriva dal Gruppo Scout MN-3 Buscoldo. Le uova dovevano in un primo momento servire quale attività di autofinanziamento per il branco dei lupetti ma lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha fatto rivedere agli Scout i piani. Le uova pasquali sono così andate a chi in questo momento sta lottando per salvare vite umane ed a chi la battaglia la sta combattendo sulla propria pelle. Un piccolo ma importante gesto perchè, come dice il motto Scout, “Donare è un gesto d’amore, che rende una persona migliore”. (v.g.)