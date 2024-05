Calcio Serie C – Supercoppa: da giovedì i biglietti per Mantova-Cesena

MANTOVA Grande attesa per Mantova-Cesena, che domenica al Martelli (ore 17.30) inaugura la Supercoppa. Lo storico gemellaggio delle due tifoserie, unito alla gioia per il ritorno in Serie B di entrambe le squadre, renderà ancora più festaiolo il clima sugli spalti. Purtroppo non sono ancora disponibili i biglietti, e non certo per responsabilità del Mantova (l’organizzazione è a cura della Lega Pro). Da viale Te fanno sapere che la prevendita partirà domani, come sempre sul circuito Vivaticket, con modalità che verranno rese note sui canali ufficiali dell’Acm (sito mantova1911.club, pagine Facebook e Instagram). È bene ricordare che anche gli abbonati dovranno comprare il biglietto, essendo il match escluso dal pacchetto acquistato a inizio stagione. Per tutelarli, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, la società ha previsto una prelazione per gli abbonati. Anche in questo caso, prezzi e modalità di acquisto dei tagliandi verranno resi noti entro domani.

Nel frattempo, il Mantova è tornato ad allenarsi. Seduta video, poi lavoro sul campo agli ordini di Possanzini. Si è allenato parzialmente a parte Panizzi, che sarà comunque disponibile per domenica. Non ci saranno invece gli infortunati Radaelli e Maggioni. Il programma settimanale prevede sedute mattutine oggi, domani e venerdì; sabato rifinitura alle ore 15.

Ricordiamo che, dopo il Cesena, il Mantova affronterà a Castellammare di Stabia l’altra partecipante alla Supercoppa: la Juve Stabia, appunto. La data verrà definita in base all’esito del match col Cesena: in caso di vittoria, il Mantova scenderà in Campania domenica 19 maggio; in caso di pareggio o sconfitta, invece, tornerà in campo già domenica 12.

La Supercoppa sarà l’ultimo atto della stagione biancorossa. In viale Te sono comunque già proiettati alla prossima stagione. Nei prossimi giorni il dt Botturi e mister Possanzini intensificheranno gli incontri per programmare l’annata in B a livello tecnico, e organizzativo.