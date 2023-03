Calcio Serie C: FERALPISALO’-MANTOVA 1-1 (aggiornamenti live)

SALO’ (Bs) Buon pomeriggio dallo stadio Lino Turina di Salò. Reduce da due sconfitte consecutive che l’hanno fatto ripiombare in zona play out a -4 dalla salvezza, il Mantova cerca l’impresa in casa della prima in classifica. Andrea Mandorlini dovrà fare i conti con numerose assenze: gli squalificati Iotti e Messori; gli infortunati Guccione, De Francesco e Pedone. La Feralpi, guidata da Stefano Vecchi, è reduce da 8 risultati utili consecutivi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

FERALPISALO’-MANTOVA 1-1

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Salines; Zennaro, Palazzi, Balestrero; Siligardi, Guerra, Voltan. A disp.: Volpe, Venturelli, Musatti, Bacchetti, Di Molfetta, Legati, Panico, Icardi, Sau, Carraro, Armati, Pietrelli, All.: Vecchi.

MANTOVA (3-5-2): Chiorra; Ghilardi, Matteucci, Panizzi; Fontana, Pierobon, Gerbaudo, Procaccio, Ceresoli; Bocalon, Mensah. A disp.: Chiesa, Malaguti, Conti, D’Orazio, Fazzi, Darrel, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno (assistenti: Pressato di Latina e Pizzoni di Frattamaggiore)

RETI: 3′ Bocalon, 36′ Siligardi

NOTE: Ammoniti: Bocalon. Calci d’angolo: 1-1.

Primo tempo

36′ Pareggio della Feralpi con Siligardi che, su assist di Guerra, sfrutta un buco di Matteucci e davanti a Chiorra lo infila con un rasoterra.

33′ Feralpi ancora pericolosa e sempre con un tiro dalla lunga distanza di Voltan che costringe Chiorra a tuffarsi e respingere.

26′ Primo cartellino giallo: è per Bocalon causa proteste.

23′ Lampo Feralpi con Voltan che avanza palla al piede e scarica un bolide che per poco non inquadra lo specchio.

19′ Il Mantova subisce la manovra dei gardesani ma regge l’urto.

11′ I bresciani provano a fare la partita per rimediare allo svantaggio.

6′ La Feralpi reagisce con il primo calcio d’angolo. Chiorra si avvita a terra per neutralizzare la palla.

3′ Goooooool del Mantovaaaa!!!! Ceresoli dalla sinistra mette in mezzo, Fontana cicca la palla che arriva a Bocalon che spinge in rete da due passi.

La Feralpi ha battuto il calcio d’inizio. I tifosi biancorossi invitano la squadra a tirare fuori gli… attributi.

Feralpi in maglia blu, Mantova in bianco.

Pomeriggio nuvoloso a Salò. Siamo in attesa dell’entrata in campo delle squadre.