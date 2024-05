Calcio Eccellenza – Il Castiglione è scatenato: arriva anche il difensore brasiliano Tulhão Bagatini

Castiglione Fronte caldo in entrata per il Castiglione: i mastini mettono a segno il secondo acquisto nel giro di 24 ore.

Dopo l’esperto attaccante Emanuele Bardelloni dal Legnano, dai lilla (serie D girone B) arriva anche il difensore italo-brasiliano “Tulhao” Tulio Bagatini Marotti (classe 1995): questi due colpi ravvicinati fanno chiaramente comprendere il segnale che il club aloisiano vuole dare in vista della prossima stagione, ancora nel campionato di Eccellenza. I rossoblù vorranno recitare un ruolo da protagonisti della categoria.

«Abbiamo ingaggiato due atleti di spessore e di esperienza – afferma il vice presidente e direttore generale del Castiglione Giancarlo Perani -, gente che ha tanta voglia di vincere ancora e di fare bene. Bardelloni e Bagatini metteranno a disposizione del Castiglione la loro esperienza nelle categorie superiori. Sono elementi importanti a livello di leadership, che possono dare una grande mano anche ai giovani. Il loro sarà anche un ruolo un po’ di “allenatori” in campo, come è stato nella scorsa stagione Ferrari. Con questi due colpi, diamo un chiaro segnale sulle nostre intenzioni e sul nostro progetto. Si va avanti con rinnovato entusiasmo: aspettiamo la conclusione della stagione regolare. Dopo la gara di domenica prossima col Forza e Costanza parleremo coi nostri atleti, per programmare la prossima stagione sportiva. Con Bardelloni e Bagatini inseriamo in organico due atleti di grande professionalità e di carisma, indispensabili a livello caratteriale per la squadra, a conferma inoltre che la società punta a fare bene nella prossima stagione».