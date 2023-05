Calcio Serie C – Verso Mantova-Albinoleffe, prevendita boom: staccati 2mila biglietti, tribuna centrale sold out

MANTOVA Sale l’attesa per Mantova-Albinoleffe, gara di ritorno dei play out in programma sabato alle ore 17 allo stadio Martelli. La (doppia) notizia di ieri è che la prevendita ha toccato quota 2mila e la tribuna centrale è già esaurita. Dunque, una mobilitazione straordinaria da parte dei tifosi biancorossi, evidentemente decisi a sostenere in massa la squadra di mister Mandorlini. Per accaparrarsi il biglietto ci sarebbe tempo fino a sabato, ma i ritmi della prevendita suggeriscono di affrettarsi. Ricordiamo che i tagliandi sono disponibili al Mantova Point (aperto dalle 9.30 alle 18.30 in orario continuato), al Gimme Five di piazza Virgiliana, nei punti vendita Vivaticket e sul sito vivaticket.com. Anche gli abbonati dovranno pagare il biglietto. Prezzi: curva 5 euro, tribuna laterale 7 euro (la centrale, come detto, è sold out); ridotto a 5 euro (solo per la tribuna) riservato a donne, under 14 e over 65.