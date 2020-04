Coronavirus, con Campagna Amica Mantova la “spesa sospesa”

MANTOVA – Campagna Amica Mantova, Coldiretti e Teranostra Mantova sono sempre più alleate del Club delle Tre Età. Arriva la “Spesa sospesa”, che offre la possibilità di contribuire all’acquisto di prodotti 100% italiani, da destinare agli anziani e alle famiglie più bisognose della città. Da lunedì prossimo i produttori di Campagna Amica Mantova forniranno settimanalmente l’associazione di via Indipendenza in città di frutta e verdura di stagione, formaggi. Dalla sede dell’associazione, poi, i volontari li consegneranno nelle case di persone da loro individuate nell’ambito dell’assistenza domiciliare. “In questo modo – dichiara Giuseppe Groppelli, presidente di Campagna Amica Mantova -cerchiamo di rafforzare l’intesa siglata con il patto per il mercato sul Lungorio, in questa fase naturalmente congelato per l’emergenza Covid-19, offrendo generi alimentari italiani e garantiti”. Campagna Amica Mantova ha aderito all’iniziativa di Regione Lombardia “Negozi a casa tua”. L’elenco delle aziende disponibili alla consegna a domicilio è consultabile sulle pagine Facebook di Campagna Amica Mantova e Coldiretti Mantova e contempla produttori di tutto il territorio provinciale.

Per donare. Chi volesse fare una donazione per la “Spesa sospesa” può fare un bonifico bancario all’Iban IT43V0200805364000030087695.

Consegne a domicilio anche con gli agriturismi. Grazie all’interesse di Coldiretti e Terranostra Lombardia, la Regione ha consentito agli agriturismi di consegnare il cibo a domicilio.

Dall’Alto al Basso mantovano sono cinque finora gli agriturismi che hanno sposato l’iniziativa di Coldiretti: Agriturismo Pozzo Fiorito di Castiglione delle Stiviere (339/8185396), l’Agriturismo Le Volpi di Solferino (0376/854252), l’Agriturismo Dell’Ibisco di Correggio Micheli (0376/252960), l’Agriturismo Rossi di Suzzara (349/6302855), Agriturismo Il Grappolo di San Benedetto Po (339/2665897). Per informazioni: fabio.malavasi@coldiretti.it, 0376/375421.