Automobilismo – Tamburini e l’esordio in Gt3: “Ho imparato tante cose”

MANTOVA Un weekend positivo, lo ha definito il giovane pilota mantovano Carlo Tamburini. A Misano, il neo pilota Bmw ha debuttato nel campionato Gran Turismo Sprint categoria Gt3, concentrandosi non sulla prestazione, bensì sull’approfondimento della vettura. «Finalmente ho percorso un bel po’ di chilometri in macchina – afferma soddisfatto – . Purtroppo durante i test non ho avuto molto tempo per approfondire le caratteristiche principali della vettura: frenata, sterzo, acceleratore. Ho testato le sensazioni di quando la macchina girava con gomme nuove in qualifica, e la differenza con gomme usate in gara. Per me è stato un fine settimana molto emozionante perché ho potuto testare anche il cambio pilota a metà gara, tutte cose che devi fare il più veloce possibile».

«Ambivo molto a questa categoria – ha continuato Tamburini – . In termini di risultati, non ci siamo concentrati sul podio, bensì sulla miglior conoscenza della vettura e posso dire che alla fine siamo migliorati sia io che il mio compagno, anche lui esordiente come me; poco per volta si comincerà a guardare ai risultati. Ho deciso di puntare a una partenza pulita, senza intoppi. Sia io che il team siamo decisamente contenti per come è andato questo primo appuntamento».

Carlo scenderà di nuovo in pista questo fine settimana, ma non correrà nella Gara Sprint (come a Misano), bensì nel Campionato Endurance, a Ragusa: «È un circuito che si adatta meglio alla nostra tipologia di vettura. Chissà, forse qualche buon risultato arriverà». Il giovane “predestinato” ha poi concluso con una chicca interessante: «Sia io che il mio nuovo compagno ci siamo confrontati con gli altri due veterani. La cosa davvero buffa è che, parlando in inglese, abbiamo riscontrato che tutti abbiamo le stesse idee e opinioni. Questo mi ha fatto capire di essere sulla strada giusta».