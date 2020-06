Calciomercato dilettanti – Doppio colpo del Marmirolo. Per Rasini è duello Sporting-Suzzara

MANTOVA Giornata interlocutoria, quella di ieri, per il mercato in Eccellenza. L’unica notizia arriva da Governolo e riguarda il vivaio: il nuovo corso “collegiale” ha infatti affidato la panchina degli Allievi Provinciali a Pasqualino Possidente, ex Borgo Virgilio ed ex selezionatore della Rappresentativa Provinciale Allievi. Per quanto riguarda la prima squadra, si attende sempre l’annuncio di mister Luca Bozzini. Per la difesa restano nel mirino Rossi, Magliano e Tosi.

In Promozione, lo Sporting ha messo gli occhi su Pachera, Cabroni e Rasini. Quest’ultimo, attaccante del San Lazzaro, è appetito anche dal Suzzara. Di lui e di Azzali hanno parlato ieri in un incontro il ds dei bianconeri Piccinini e il presidente del SanLa Valenza, senza peraltro aprire alcuna trattativa. In casa Asola, quasi ultimati i colloqui con i giocatori in organico, si attende il ritorno di patron Tozzo per le prime mosse. Tra i primi obiettivi un difensore centrale al posto di Maraldo (passato al Fidenza); e un paio di 2002, possibilmente esterni.

In Prima Categoria, da registrare due colpi per il Marmirolo. Dal Suzzara giunge l’esterno destro Todeschi (’99), inattivo nell’ultima stagione a causa di un infortunio e voglioso di rimettersi in gioco; in precedenza aveva giocato nella Governolese e nelle giovanili del Mantova. Dal San Lazzaro giunge invece l’esterno sinistro Zancoghi , che ha anche militato nel vivaio del Mantova. In precedenza hanno rinforzato il team neroverde Andreato, Beschi e Buzzacchero. Restano alla corte di Giuseppe Bizzoccoli i confermati Bottoli, David e Manuel Dondi.

Prime conferme alla Serenissima, ancora impegnata in Prima Categoria. Restano Chiapparo, Tullio Maran, Marchese, Mazza, Sarpong e Zeroual. Kadric dovrebbe rientrare alla Governolese, club col quale si dovrà discutere per la possibile conferma di Basso. Per Bernabeni, invece, c’è da parlare con la Castellana, mentre per Omorogieva col San Lazzaro. Punto interrogativo su Girelli, ex difensore del Mantova, che si è preso ancora qualche giorno per riflettere.