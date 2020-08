Al Poma ricoveri covid e boom di polmoniti

MANTOVA – Dodici persone ricoverate, di cui due in terapia intensiva. A distanza di circa un paio di mesi ritornano al nosocomio cittadino i ricoveri da covid. Due i pazienti attualmente ricoverati, infatti, nel reparto di terapia intensiva del Carlo Poma, uno dei quali, un 49enne, derivante dal maxi focolaio di Rodigo scoperto all’azienda agricola Francescon nelle scorse settimane. Non succedeva da giugno ovvero quando dalla rianimazione erano state dimesse le ultime persone contagiate dal virus durante la prima ondata pandemica. Entrambi sono ventilati meccanicamente e monitorati costantemente. Ma al Poma negli ultimi giorni sono stati ricoverati anche altri pazienti: dieci sono al reparto di malattie infettive in quanto la loro positività al coronavirus è già stata accertata da test epidemiologico, altri 8 invece sono in isolamento sempre in malattie infettive a causa di tampone negativo ma con sintomatologia collegabile a polmoniti interstiziali e che quindi al momento vengono inquadrate come “grigie”, vale a dire covid sospetti in attesa di conferma. La maggior parte dei ricoverati nel reparto di malattie Infettive ha tra i 45 e i 55 anni, segno che l’età media di chi viene contagiato dal covid-19 si è abbassata nel corso degli ultimi due mesi. Altre dodici persone infine sono tuttora in attesa di tampone ma con sintomi lievi e per questo ritenuti a basso rischio. Monitorati sono anche alcuni pazienti con polmonite non interstiziale ma batterica. Nel frattempo, nonostante la situazione sia considerata sotto controllo, sono aumentati anche gli ingressi al pronto soccorso covid di pazienti sospetti. Sul fronte invece del bollettino giornaliero diramato ieri sera da Prefettura e Ats sono i 8 nuovi contagiati in provincia di Mantova per un totale da inizio pandemia di 3.823 casi. Tra i comuni che segnano un incremento quindi salgono Viadana (+2), Castellucchio, Roverbella, Piubega, Pegognaga, Castiglione, Castelbelforte e Ceresara (+1 a testa). Stesso identico dato anche per Regione Lombardia.