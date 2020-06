Ospedale di Suzzara, sabato 4 open day sui tumori della pelle

SUZZARA L’Ospedale di Suzzara è tornato operativo su tutti i fronti, anche su quello della prevenzione. Sabato 4 luglio, il reparto di Dermatologia organizza un Open Day dedicato ai tumori della pelle, con visite gratuite rivolte ad adulti e ragazzi.

Le visite verranno effettuate dai professionisti della nuova equipe dermatologica guidata dal dottor Mario Puviani. Un team dinamico e altamente qualificato, formato da 11 professionisti specializzati nel trattamento delle patologie della pelle e delle neoplasie cutanee.

“Presso l’Ospedale di Suzzara trattiamo le malattie tumorali della pelle con ricovero in Day Surgery per l’asportazione chirurgica e la ricostruzione plastica post oncologica ove necessario – spiega Puviani medico responsabile del reparto di Dermatologia e Chirurgia Dermatologica dell’Ospedale di Suzzara- . La prevenzione dermatologica è fondamentale se si considera che negli ultimi dieci anni c’è stato un incremento del 300% dell’incidenza di Melanomi, oltre ad un aumento considerevole degli epiteliomi, che rappresentano il tumore maligno più diffuso nella popolazione bianca in tutto il mondo”.

Gli specialisti durante l’Open Day accoglieranno i pazienti per un check up completo della pelle tramite il controllo dei nei, necessario per evidenziare eventuali atipie e prevenire il rischio di patologie di carattere neoplastico.

L’Open Day si svolgerà sabato 4 luglio, dalle 8.00 alle 13.00, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che il periodo impone per la tutela della salute di tutti. Le visite vanno prenotate attraverso il sito (www.ospedaledisuzzara.it) o chiamando il numero 346 3298771 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17. Non è possibile presentarsi senza prenotazione.

L’iniziativa è legata alla volontà dell’Ospedale di essere sempre più vicino al territorio e attento alle esigenze sanitarie dei cittadini e delle famiglie, mettendo a disposizione professionisti sempre aggiornati e stimati a livello nazionale. Un’opportunità importante anche per conoscere i professionisti della nuova Dermatologia dell’Ospedale.

La nuova equipe dermatologica dell’Ospedale di Suzzara offre prestazioni specialistiche qualificate per adulti e bambini in regime ambulatoriale, per tutte le patologie della pelle (dall’acne all’asportazione chirurgica di formazioni cutanee sospette, dalle allergie, alle malattie autoimmuni), ed in regime di ricovero, per interventi chirurgici e trattamento delle neoplasie cutanee (tumori maligni della pelle). Fanno parte del team, oltre al dottor Mario Puviani: Andrea Baggio; Claudia Cotena; Marco Curci; Chiara Ferrari; Federica Ferrari; Amanda Losi; Marco Manfredini; Franca Neri; Daniela Olezzi, Antonio Sacco.