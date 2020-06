Anziana soccorsa dai poliziotti di quartiere

MANTOVA Ieri mattina i Poliziotti di Quartiere della Questura di Mantova, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una via del centro storico per prestare soccorso ad una anziana signora novantenne in evidente stato di affaticamento e malessere.

Gli agenti della Questura, dopo aver notato la donna camminare con grande difficoltà lungo Viale Risorgimento, le si avvicinavano immediatamente allo scopo di sincerarsi delle sue condizioni di salute.

L’anziana signora, residente a Mantova, spiegava agli Agenti di essersi recata dal proprio medico per farsi prescrivere alcune medicine ma, avendo trovato lo studio chiuso, stava per fare rientro presso la propria abitazione, distante alcune centinaia di metri dal luogo dell’intervento.

Viste le condizioni fisiche e l’età avanzata della signora gli agenti di Polizia preferivano far intervenire sul posto, un’ambulanza con il personale medico del 118, al fine di verificarne lo stato di salute e di prestarle soccorso.

Il Personale Sanitario intervenuto, dopo aver valutato i parametri principali nella norma e visto il rifiuto della Signora ad un suo eventuale ricovero, decidevano unitamente agli Agenti di Polizia, di riaccompagnarla personalmente presso la sua abitazione.