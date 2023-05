Castel Goffredo – Il vescovo in visita a Bucaneve: “Testimonianza di comunità”

Castel Goffredo Le comunità di Castel Goffredo, Casaloldo, Castelnuovo, Casalmoro e Casalpoglio stanno accogliendo in questi giorni il vescovo Marco Busca, in visita pastorale dal primo al 7 maggio. Nella mattinata di martedì ha fatto tappa anche al Centro Bucaneve. Un’opportunità di comunione e confronto che è stata anche una preziosa occasione per condividere gli importanti obiettivi che la cooperativa sta perseguendo per continuare a garantire servizi, cure e assistenza a sempre più giovani e adulti con gravi fragilità, a partire dall’ambizioso progetto di ampliamento su cui si stanno concentrando gli sforzi della onlus. Bucaneve intende infatti costruire una nuova struttura di oltre mille e 300 metri quadri. Un traguardo possibile solo con il coinvolgimento, l’aiuto e la generosità di tutta la collettività. Ecco perché la presenza di Monsignor Busca è attesa da tutti con grande entusiasmo quale testimonianza concreta di quanto essere comunità significhi sentirsi legati gli uni agli altri e sapersi fare prossimi, in spirito di condivisione e solidarietà.