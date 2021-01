Canoa – Sara Vesentini al raduno azzurro di velocità kayak

MANTOVA Chiamata in azzurro per Sara Vesentini. La portacolori della Canottieri Mincio è stata convocata per il raduno nazionale di velocità kayak femminile, in programma a Milano dal 10 al 12 gennaio. Le 13 convocate dovranno presentarsi alle ore 13 del 10 gennaio presso il Best Western Air Hotel Linate. Il raduno terminerà alle ore 13 del 12 gennaio. Ricordiamo che Sara aveva dovuto rinunciare alla precedente chiamata per motivi di studio. Stavolta invece risponderà regolarmente alla convocazione del dt Ezio Caldognetto.