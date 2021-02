Mondiali di Sci Cortina 2021, Banca Ifis scende in pista

MESTRE (ITALPRESS) – Prendono il via a Cortina i Mondiali di sci alpino e scende in pista anche il Gruppo Banca Ifis come national partner, per accompagnare l’evento fino al 21 febbraio nei diversi momenti, iniziative sportive, istituzionali, culturali, educative e promozionali promosse e organizzate a livello nazionale e internazionale. L’innovativo marchio della Banca, composto dal digital bloom – l’elemento grafico a forma di fiore che rappresenta le persone e l’impegno di Ifis sulla sostenibilità – compare infatti sulle tute degli atleti e delle atlete della nazionale italiana di sci per le gare tecniche, slalom e gigante in programma nella città “regina delle Dolomiti”. Banca Ifis è partner esclusivo di categoria merceologica dei Mondiali, grazie a un accordo firmato sia con la Fondazione Cortina 2021, sia con la Federazione Italiana Sport Invernali, ed è presente anche in Casa Italia, lo spazio dedicato agli atleti della nazionale italiana. Anche la comunicazione di Banca Ifis diventa protagonista dei Mondiali, veicolando i messaggi chiave sui vari canali e coinvolgendo tutti gli oltre 1.700 dipendenti chiamati a partecipare attivamente, seppure da casa, alle gare in pista, anche grazie a contest social dedicati alla manifestazione sportiva.

(ITALPRESS).