Ciclismo – Colpo a sorpresa al Gp d’Autunno: lo junior Meccia beffa gli U23 nella corsa di Acquanegra

Acquanegra Colpo a sorpresa al GP d’Autunno: sul gradino più alto del podio, al termine dei 100 km di corsa, è salito lo juniores Leonardo Meccia, della Vangi il Pirata, che ha beffato i più esperti avversari delle categorie under 23 ed élite. Anche quest’anno la corsa di Acquanegra, classica di chiusura della stagione dilettanti, ha messo in luce l’ottima macchina organizzativa predisposta dal Pedale Castelnovese, in collaborazione con il Comune e l’Ente Manifestazioni Acquanegresi. E, come abbiamo detto, ha avuto un epilogo inatteso. Meccia, 18enne di Cesenatico, ha compiuto un gesto atletico di altissimo livello, conquistando così il quinto alloro personale; un successo che vale doppio, al cospetto di avversari di grande prestigio e con maggiore esperienza. Il giovane romagnolo ha preceduto, nell’ordine, Andrea De Totto, del Sissio Team, e Michael Belleri, dell’Hopplà Petroli Firenze.

Ma veniamo alla cronaca della corsa. Ai nastri di partenza si sono presentati circa ottanta atleti in rappresentanza di venti formazioni. Il programma della giornata prevedeva 25 giri di un circuito locale di quattro chilometri. A metà gara, una ventina di atleti si sono avvantaggiati, costringendo il gruppo ad alzare bandiera bianca prima del previsto. A 12 km dal termine, dopo ripetuti scatti, è stato De Totto a prendere il largo, raggiungendo un vantaggio di 15 secondi sugli inseguitori al suono della campana dell’ultimo giro. Per riprendere il fuggitivo, gli atleti della Trevigiani hanno dato vita a un forcing che, negli ultimi chilometri, ha favorito però l’affondo di Leonardo Meccia. Il quale, prima del triangolo rosso dell’ultimo chilometro, si è riportato su De Totto e l’ha superato all’ingresso del rettilineo d’arrivo, che ha tagliato in solitudine, a braccia alzate. De Totto ha salvato almeno la seconda posizione dalla rimonta del gruppetto, giunto a 12 secondi dal vincitore e regolato in volata da Belleri.

Dal numeroso pubblico applausi per tutti i corridori, ma anche per gli organizzatori della corsa, a partire dal patron Renato Moreni. Erano presenti anche il presidente della Provincia, Carlo Bottani; il sindaco di Acquanegra, Monica De Pieri; il presidente dell’Ema, Alberto Uggeri; il presidente regionale dell’Fci, Stefano Pedrinazzi con il presidente provinciale Fausto Armanini; il rappresentante delle commissioni benemerenze, Adriano Roverselli; il commissario straordinario dell’Fci ligure, Corrado Lodi; e l’ex professionista Roberto Visentini.