Calcio Serie B – Mantova, Mensah in dubbio per la Samp. Biglietti quasi esauriti

MANTOVA Il Mantova ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista del match di domenica a Genova (ore 15) contro la Sampdoria. La prima parte della seduta è stata incentrata sull’analisi video della gara con la Carrarese; poi tutti in campo per cominciare a preparare la partita con i blucerchiati. Mensah è stato sottoposto ad una ecografia, che ha evidenziato una piccola lesione al quadricipite. Nulla di serio, ma la riserva sull’attaccante biancorosso verrà sciolta solo all’ultimo. Rientro rimandato per Radaelli, che sembrava potesse tornare disponibile a Genova. Probabilmente salterà anche il match di mercoledì prossimo in casa col Palermo. Sono rientrati in gruppo sia Panizzi che Aramu.

Oggi è in programma un doppio allenamento, domani lavoro al pomeriggio e venerdì al mattino. Sono momentaneamente sospese le sedute a porte aperte, causa indisponibilità del campo principale del Sinergy Center che costringe la squadra ad allenarsi sul campo 2, troppo lontano dalle tribune.

Intanto, il popolo biancorosso si prepara in forze alla trasferta ligure. I biglietti acquistati dai mantovani sono quasi 1.000; ne rimangono una sessantina per riempire il “settore ospiti superiore” assegnato appunto alla tifoseria virgiliana. Il Ccmc sta raccogliendo prenotazioni addirittura per il quinto pullman. Il telefono di Gianluca “Nero” Negretti (328 4559913) è rovente, così come quello dell’altro addetto all’organizzazione delle trasferte, ovvero Andrea Fontanesi (331 2647014). Già che c’è, il Centro raccoglie i nominativi per il viaggio di domenica 3 novembre a Reggio Emilia, per la partita col Sassuolo (ore 17.15). Ricordiamo che i tagliandi per Genova sono disponibili su Ticketone (sito e punti vendita abilitati) fino alle ore 19 di sabato. Prezzo 20 euro, ridotto 10 euro per gli under 14.