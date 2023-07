Via Sauro, il cantiere si sposta verso via Santi Martiri e via dell’Angelo

MANTOVA – AqA informa che da mercoledì il cantiere per la riqualificazione della rete fognaria di via Sauro interesserà anche il tratto compreso tra via Santi Martiri e via dell’Angelo; l’intervento terminerà il 19 novembre. Durante l’esecuzione dei lavori il tratto di strada di via Sauro sopra menzionato rimarrà chiuso al traffico veicolare, ma saranno sempre garantiti l’accesso pedonale alle abitazioni e la fruibilità del marciapiedi. Si segnala che sono stati istituiti due spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili all’incrocio tra via Sauro e via S.S. Martiri. Il servizio di raccolta dei rifiuti subirà delle variazioni in quanto i contenitori posti all’interno e all’esterno delle proprietà non saranno più raggiungibili a causa della modifica alla viabilità. Verrà pertanto allestita in via Santi Martiri un’apposita area per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto. Al fine di evitare eccessivi accumuli si invita a un conferimento frequente; Mantova Ambiente garantirà dal lunedì al sabato lo svuotamento di tutti i contenitori. Via Santi Martiri diventerà strada a doppio senso di marcia con ingresso e uscita da via Acerbi; l’accesso sarà consentito solo a chi è diretto ai passi carrai e sarà inoltre vietata la sosta lungo la via. In via Santi Martiri il servizio di raccolta dei rifiuti non subirà alcuna modifica. In via dell’Angelo verrà invertito il senso unico di marcia. Anche in questa via il servizio di raccolta dei rifiuti non subirà alcuna modifica. I residenti/domiciliati di questa zona potranno richiedere ad Aster il rilascio di pass gratuito per la sosta nelle aree a parcometro.