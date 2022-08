Ciclismo – Domani a Pegognaga i Giovanissimi. ParaMondiali: Masini quarto nella crono

Mantova Il fine settimana di Ferragosto si presenta ricco di appuntamenti per il ciclismo mantovano. Domani mattina, a Pegognaga, si svolgerà il Trofeo Comune, appuntamento allestito dal Ciclo Club 77 con il pieno sostegno, oltre che dell’amministrazione locale, anche della Trentin Srl e del Comitato provinciale Fci. Protagonisti di questa manifestazione saranno un’ottantina di Giovanissimi e tra loro anche i portacolori del team arancioverde del presidente Claudio Cervi, dell’Allgor Tatobike e del Mincio Chiese. Da sottolineare un dato significativo ovvero le sinergie tra il Comune, il Comitato provinciale Fci e il Ciclo Club 77 hanno creato le condizioni per riportare dopo molti anni il ciclismo sulle strade di Pegognaga. L’appuntamento di domani si terrà su un circuito di 1.300mt chiuso al traffico ricavato nella zona industriale con il bar Barakkina a far da quartiere generale. La bandiera a scacchi verrà abbassata alle 9 e da quel momento non mancheranno le emozioni dettate dai numeri che ogni atleta proporrà per cercare di salire sul gradino più alto del podio.

Per quel che concerne le altre categorie, gli juniores Stefano Leali, Angelo Monister e Luca Rezzaghi del Team Giorgi domani saranno in gara a Clusone (Bg) nel Trofeo Danilo Fiorina mentre il giorno dopo andranno a Pian Camuno (Bs) per partecipare al Trofeo Gs Pian Camuno.

Avevano promesso uno spettacolo, e spettacolo è stato. Esordio col botto per la Nazionale paraciclismo, che nel primo giorno di gare al Mondiale di Baie-Comeau, nella giornata dedicata alle cronometro per handbike e tricicli, ha conquistato quattro maglie iridate e ben dieci medaglie. Nella seconda giornata, buona prova del castiglionese Giancarlo Masini nella cronometro ciclisti (C1), l’ultima della carriera. Ha chiuso al quarto posto con un distacco di 1:15.46 dal vincitore, il tedesco Michael Teuber con 28:44.90. Sul podio l’americano Aaron Keith (+ 4.76) e lo spagnolo Ricardo Ten Argiles (+ 18.11). Domani la prova in linea. (bio)