Basket serie A2 m – LaQuinton Ross: “A Mantova con alte aspettative”

Mantova È stato tra gli ultimi tasselli del mercato degli Stings e sarà tra i principali protagonisti del gruppo guidato da coach Giorgio Valli. Parliamo di LaQuinton Ross, l’ala nativa di Jackson, Mississippi, pronto a sbarcare in Italia per iniziare la sua avventura in maglia biancorossa. In vista del raduno di martedì al PalaSguaitzer, ecco alcune brevi dichiarazioni di LaQuinton: «Sono un ragazzo tranquillo e capace di dare valore alla squadra, grazie alla mia versatilità nel settore lunghi e nei due lati del campo. Ho scelto Mantova perché ho un bel ricordo dell’Italia e del livello di basket nel vostro Paese». Per LaQuinton, infatti, si tratterà di un ritorno in Italia dopo le esperienze a Pesaro e Cantù tra il 2014 e il 2016. «Ho giocato in due club storici. Mi sono trovato benissimo in entrambe le piazze. Mi dispiace solo per l’annata difficile a Cantù, anche se ricordo la grande passione dei tifosi». Ross si è già presentato a coach Valli: «Abbiamo parlato brevemente. Le prime sensazioni sono state molto positive. Non vedo l’ora di incontrarlo di persona, sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci sempre di più nel corso della stagione. Il campionato? Le mie aspettative sono alte perché pretendo molto da me stesso. Voglio dare il massimo ed esprimere il mio basket migliore». Intanto in casa Stings è tutto pronto per il “primo giorno di scuola”. Il raduno si terrà martedì alle 17 al PalaSguaitzer di Borgochiesanuova. Il gruppo si riunirà per la prima volta per iniziare la preparazione fisica e tecnica in vista della preseason e della Supercoppa. Prima dell’attività vera e propria, ci saranno i saluti della società, col presidente Paolo Cenna e il vicepresidente Paolo Mennini che spiegheranno il progetto del club e le ambizioni per la nuova stagione. A seguire (intorno alle 17.30 circa), i biancorossi saranno guidati dal preparatore fisico Daniele Missarelli e dallo staff tecnico nel primo allenamento. Al termine, è previsto un incontro coi tifosi (che potranno assistere all’allenamento gratuitamente sugli spalti del palazzetto) per foto e autografi. Alle 20 tutto lo staff dirigenziale e il gruppo squadra si sposteranno al Centro Sportivo San Lazzaro (il cui servizio di ristorazione sarà gestito da “L’Officina del Panino”) per una cena offerta dalla società che vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza di tifosi e della stampa locale.