Canoa – La Canottieri Mincio tessera Ricchiero. Subito con la Vesentini alle selezioni U23

MANTOVA La Canottieri Mincio tessera Elena Ricchiero, forte canoista della nazionale. Ricchiero, originaria di Rovigo, è cresciuta nella Canottieri Padova e negli ultimi due anni si era spostata al Cus Pavia per esigenze legate all’Università. Grazie a lei ed a Sara Vesentini ora la Cano potrà schierare un K2 molto competitivo, come si è visto nella gara internazionale di Milano, in cui le due hanno conquistato il bronzo nel K2 200m. «Ringrazio la Mincio di avermi accolta – ha dichiarato Elena Ricchiero – L’intesa umana e sportiva con Sara è ottima e credo potremo creare una barca molto affiatata».

Il primo banco di prova sarà nel weekend a Castel Gandolfo per la selezione azzurra Under 23: parteciperanno alle gare del K1 200 e 500 senior femminile. Oltre a Vesentini e Ricchiero, alla kermesse capitolina saranno presenti altri due atleti del club cittadino. Alessio Campari è iscritto al K1 200 e 500 Under 23, mentre Emma Rodelli parteciperà al K1 200 e 500 junior femminile. Il programma si apre domani mattina con le batterie e semifinali delle gare sui 1000 metri con le finali al via dalle 12. Alle 15 si torna in corsia per batterie e semifinali dei 200 metri con le finali in programma alle 18. Domenica dalle 9 al via le batterie e semifinali dei 500 metri con le finalissime a partire dalle 12.30. «Le categorie junior e ragazzi sono ad un banco di prova importante – commenta il responsabile dell’attività giovanile azzurra Ezio Caldognetto – Junior e U23 affronteranno le selezioni per gli Europei di Belgrado di fine mese, mentre per la categoria ragazzi verranno selezioni gli atleti per la gara internazionale di Auronzo».