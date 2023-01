Ciclocross – Rolfini, Zerbinati e Gobbi nella Top 10 al “Cross del Sile”

CASALE SUL SILE (Tv) Iris Rolfini 5ª tra le Under 23, Pietro Zerbinati 6° e Maurizio Gobbi 8° tra gli Allievi del 1° anno. Sono questi i migliori piazzamenti, all’interno della top ten, conquistati sabato a Casale sul Sile (Tv) dagli atleti dello Sporteven. Nella località trevigiana si è svolto il “Cross del Sile”, appuntamento che tra le altre cose ha assegnato la maglia di campione regionale per gli atleti e le atlete della categoria Master ed era valido quale tappa del Triveneto Ciclocross. Buona prova anche per il baby del Mincio Chiese Lorenzo Atti che quest’anno passerà tra gli Esordienti. Nella gara riservata alla categoria donne open, la campionessa regionale lombarda Iris Rolfini si è piazzata all’8° posto che ha le ha consegnato anche il 5° posto tra le under 23. Zerbinati e Gobbi con i piazzamenti ottenuti sabato hanno confermato la crescita tecnica che stanno compiendo in questa specialità. Entrambi, gara dopo gara, si stanno avvicinando al podio e questo è l’elemento che, insieme all’entusiasmo che regna nel gruppo, farà da stimolo per le prossime uscite. Tra gli Allievi del 2° anno Filippo Marocchi, che già due allori ha posto in bacheca dall’inizio della stagione di ciclocross, ha chiuso ottenendo l’11° posto. Bene, in questo prestigioso contesto, si sono comportati anche gli esordienti Lorenzo Simi e Ludovico Affini e il G6 Lorenzo Atti.