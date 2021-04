Sparite le code alla Grana Padano Arena

MANTOVA Niente AstraZeneca niente code. Finalmente una giornata normale al centro vaccinale La Favorita all’interno della Grana Padano Arena, dove oggi sono sparite le maxi-file di persone in attesa del vaccino. Dopo due giorni consecutivi di maxi-didagi e di maxi-polemiche, Asst Mantova ha risolto il problema con due espedienti che si sono dimostrati molto efficaci. Il primo è stata la momentanea sospensione delle prime dosi di AstraZeneca a fovore dei richiami con questo stesso vaccino. Il secondo espediente è quello usato nei confronti dei cosiddetti “furbetti” delle code che in questi giorni si erano presentati in orari diversi da quelli che erano stati fissati per loro. Da oggi si entra a chiamata e dall’ingresso principale della Grana Padana Arena anziché da quelli laterali, dove campeggia un cartello sul quale è scritto che è necessario presntarsi all’appuntamento con un massimo di 15 minuti d’anticipo (vedi foto sotto).