“Il bosco dell’anima” chiude il programma domenica 18 luglio con il concerto per coro di clarinetti

MARMIROLO – Si conclude domenica 18 luglio “Il Bosco dell’Anima”, il cartellone di eventi che il Comune di Marmirolo e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona – CNCB “Bosco Fontana” hanno allestito presso gli spazi dello storico polmone verde marmirolese. Dopo il successo degli eventi che si sono svolti sabato 26 e domenica 27 giugno, a chiudere il sipario nella straordinaria cornice di Bosco Fontana è un concerto per coro di clarinetti. In programma: W.A. Mozart, Sinfonietta in B-Flat; Modest Moussorgsky, Quadri di una esposizione; Felix Mandelssohn Bertoldy, Konzertstuck n,2 op. 116; Roland Cardon, Claribel; Michele Mangani, Spirit of Freedom; Peter Klein Schaars, Chorale On The Move; George Gershwin, blues da “Un americano a Parigi”; Silvano Scaltritti, Flash. Musicisti: Michele Colò al clarinetto piccolo; Pietro Montanti, Liliana Di Leo e Marika Sorio ai clarinetti primi; Nadia Nalbone, Anna Adami e Sara De Angelis ai clarinetti secondi; Sara Merzi, Janderson Zardini e Alessandro Bellamoli ai clarinetti terzi; Giulia Moschetta al corno di bassetto; Gabriele Tessari e Giulia Resimini al clarinetto basso. Dirige il prof. Bruno Righetti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri 320 4343663 o 0376 298532.

“Il Bosco dell’Anima” gode del sostegno di Gruppo Tea, Arma dei Carabinieri, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità Verona, Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana” – Carabinieri e Nuova Pro loco Marmirolo.