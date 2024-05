Stage al Coni con Marta Cammilletti per i giovani atleti di Mantova Scherma

Mantova Presso la sede del Coni di via Tassoni si è tenuta una giornata dedicata alla formazione comportamentale sportiva che ha visto in Marta Cammilletti, plurimedagliata campionessa di fioretto e fondatrice della società di formazione “Over the bumps”, la relatrice in tre moduli specifici destinati a schermitori e famiglie. L’iniziativa, orientata al potenziamento della preparazione agonistica degli atleti di Mantova Scherma, ha visto l’intervento in apertura del presidente dell’associazione sportiva ed il saluto del maestro Michele Ronconi, ed un programma in 3 moduli che rivede ancora nel capoluogo virgiliano la Cammilletti, appena convocata per la delegazione nazionale azzurra per i Campionati europei a squadre cat. Master in programma a Ciney (Belgio) dal 9 al 12 maggio. La fiorettista della Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio in 6 ore di incontri ha inteso focalizzare i propri interventi sulla gestione emozionale pre-gara ed in pedana degli atleti biancorossi, aiutando nel contempo le famiglie a comprendere ed interpretare meglio la propria funzione di supporto all’attività agonistica dei atleti grandi e piccoli. L’evento, pensato per supportare i dodici atleti che tra fioretto e spada calcheranno fra qualche giorno le pedane del prestigioso 60° GP Kinder Joy of Moving “Renzo Nostini” di Riccione, precede di un paio di settimane il prossimo appuntamento, previsto per l’11 maggio, con il dottor Jacopo Fabbri, che parlerà di nutrizione ed alimentazione per lo sport agli atleti ed alle famiglie di Mantova Scherma.