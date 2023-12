L’iniziativa – “Lo sport è per tutti”: presentato il calendario inclusivo del 2024

Mantova “Non fare caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini”. Una tra le più famose frasi di Frida Kahlo, artista messicana, modello che non smette mai di ispirare, apre il calendario 2024 “Lo sport è per tutti” promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Mantova e realizzato dalla Provincia di Mantova, settore Servizio Turismo, Cultura e Sport. L’iniziativa, che vede protagoniste le associazioni del territorio che si occupano della pratica e diffusione delle discipline sportive tra le persone con disabilità, è stata presentata alla Casa del Mantegna alla presenza di Camilla Arduini, dirigente provinciale, Fabio Venturi, capo di gabinetto, Paolo Soncini, referente ufficio Turismo, Cultura e Sport, e Paolo Casati, vice presidente Uici Mantova. «Questa iniziativa fa parte di un percorso che la Provincia ha avviato da diversi anni, occupandosi di pari opportunità non solo di genere ma anche di inclusività», ha spiegato Camilla Arduini. Dodici mesi ricchi di immagini e di citazioni di grande impatto: da Alex Zanardi a Bebe Vio, da Michael Phelps a Martin Luther King, da Monica Boggioni alla Kahlo appunto. «Già in occasione della premiazione delle Benemerenze Coni abbiamo voluto dare spazio allo sport inclusivo», ha detto Venturi. Le fotografie, di grande effetto, sono di Doretta Gerevini. «Con il tavolo avviato con queste associazioni il 13 ottobre abbiamo iniziato un percorso di condivisione di pensieri e azioni”, ha aggiunto Soncini. La prima tiratura è di 1.200 copie con le associazioni che ne hanno a disposizione 100 ciascuna, disponibili alla sede Uici in via della Conciliazione 37. «Il calendario è fatto per essere fruito dalle persone non vedenti o ipovedenti, attraverso un QR Code che rimanda alla descrizione della foto, dello sport raffigurato e come viene praticato», ha concluso Casati. Le associazioni: Warriors Viadana, Polisportiva San Pio X, Associazione Fuorigioco-Canneto sull’Oglio, Abc Virtus, Karatemantova, Arcobaleno, Verso, Canottieri Mincio, Pol. Andes H, Manto Circular Lab, Allinclusive Team Asola.