Pallavolo serie B2 f – Davis, domani il big match con il San Giorgio vale la 3ª piazza. Il vice Pavan: “Ce la giochiamo”

Stradella Vigilia in casa Davis per la sfida casalinga (ore 20.30) con il San Giorgio Piacentino. La squadra di Capra, reduce dal successo per 3-0 sull’Isuzu Cerea, è terza nel girone E della B2 e precede di tre lunghezze proprio le ragazze di Enrico Pinzi e Diego Pavan. L’obiettivo quindi è quello di provare ad agganciare al terzo posto le piacentine, per restare ai piani alti della classifica. Le prime due della classe, Rossetti e Zerosystem, hanno rispettivamente 26 e 25 punti. Sabato scorso la Davis ha vinto a Viadana in tre set il derby contro le rivierasche di coach Bolzoni. Domani mancherà Fedrizzi, per una distorsione alla caviglia destra. San Giorgio Piacentino, contro le veronesi, è riuscito a mettere in atto nel corso della partita il suo gioco e a imporsi, per conquistare i tre punti. «Sfida molto importante e difficile quella che ci attende contro il San Giorgio Piacentino – risponde il vice allenatore Pavan – Affrontiamo una compagine che sino a qualche turno fa è stata anche al comando del girone, per questo dovremo essere molto concentrati. Mancherà capitan Fedrizzi, ma abbiamo molta fiducia in chi ne prenderà il posto. Se giochiamo con grinta e applichiamo le direttive per questa partita, riusciremo a rendere difficile la vita alla nostre avversarie».