Calcio giovani – Torneo delle Province: doppio ko e doppia eliminazione per Mantova

CREMONA Una caporetto. Il cammino delle rappresentative provinciali mantovane nel Torneo delle Province si ferma ai gironi eliminatori, esattamente come l’anno scorso: al centro sportivo “Arvedi”, Cremona si aggiudica entrambe le sfide decisive strappando il pass per i quarti. Si inizia male con i Giovanissimi del duo Gemelli-Bruschi, eliminati dalla competizione a causa di un’altra sconfitta che recita il medesimo parziale della prima giornata (2-3). Come nella gara d’esordio con Brescia, i virgiliani non sono riusciti a mantenere il vantaggio che avevano faticosamente acquisito nel corso della prima frazione disputando una ripresa nettamente al di sotto delle aspettative. Vallone, alla seconda rete in due apparizioni, insacca al 4’ poi, dopo il momentaneo pari locale ad opera di Lozza, Valsecchi piazza il colpo che dovrebbe tagliare le gambe ai grigiorossi, Purtroppo così non sarà. Mantova, infatti, non esce dagli spogliatoi e in meno di dieci minuti subisce il tremendo uno-due firmato Alves Antunes-Costa che sancisce la prematura eliminazione. Va addirittura peggio agli Allievi, cui bastava un pareggio per accedere al turno successivo. Finisce invece con un rotondo poker locale (doppiette per Brahimllari e Camisani, ndr) che getta negli inferi la truppa di Mandara. Davvero un peccato.