Pallavolo Mercato – L’Asolarem tessera Maggi e Lanzara. Viadana: restano Bellei, Carnevali e Silva

Mantova Continua a delinearsi l’organico di Kema Asolaremedello che anche nella prossima stagione sarà impegnata in serie B. Dopo l’opposto Cristian Bacchin da Monselice e il centrale Carlo Mor dal Montichiari di serie B, ecco il martello Francesco Maggi. Arriva dall’Esse Elle Casalmaggiore (serie D Crl) allenato in questa stagione da Piermario Nibbio. Si tratta comunque di un ritorno. E dal Gabbiano Top Team arriva il libero Giovanni Lanzara. Nel roster trovano posto l’universale Alessandro Zilia e il giovane Mattia Penci (2006). Lasciamo il team Fabbro, Verità, Fava, Turra, Caleffi e Danasi. Mercato non ancora concluso, manca all’appello un centrale. Restando nella medesima categoria, nel Viadana di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi gli unici confermati per ora sono Bellei, Carnevali e Silva. Partenza certa al momento solo quella di Colella che si accaserà in qualche squadra del Milanese. E’ possibile che nel team rivierasco ci siano altri cambiamenti.