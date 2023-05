Basket Serie A2 maschile – Dietrofront Staff: in panchina riecco Giorgio Valli

MANTOVA A volte ritornano. Nel momento di maggiore difficoltà la Staff ha deciso di tornare al tecnico che aveva iniziato la stagione. Giorgio Valli ha dato la sua disponibilità dopo che, per motivi personali, aveva lasciato la panchina prima di Natale. La guida della squadra era stata affidata a Nicolas Zanco che, col ritorno di Valli, tornerà a ricoprire il ruolo di primo assistente, mentre Andrea Niccolai e Alberto D’Amelio fungeranno da secondi assistenti di coach Valli. La scelta è stata presa dalla società del presidente Cenna alla vigilia dell’ultima partita della poule salvezza con Rieti, in programma domenica 21 alla Gp Arena. Un match delicato che potrà servire solo ad allungare la stagione, perché la sconfitta di Cremona ha negato la salvezza diretta. Nel comunicato della società sono espressi i ringraziamenti a coach Valli per aver accolto l’invito a tornare in panchina, ringraziamenti estesi a Zanco per l’impegno profuso in questi mesi travagliati e per la collaborazione che continuerà a fornire. Il comunicato termina con un invito all’unità di intenti da parte di tutti per cercare di mantenere la categoria a Mantova pur tra mille difficoltà. “Ora, tutti insieme, la squadra, lo staff tecnico e la società hanno un solo e comune obiettivo, al quale dovranno dedicare tutte le loro energie, la salvezza degli Stings”. Per i play out, inoltre, potrebbe arrivare un rinforzo ben conosciuto: il play Marco Laganà, già in biancorosso nel 2021-22 e attualmente a Montecatini in B.

Ma la testa in casa Staff è tutta per la sfida di domenica con Rieti. La vittoria garantirebbe il passaggio alla seconda fase per la salvezza. Ce la si può fare anche in caso di sconfitta, ma solo con alcune combinazioni di risultati. Meglio comunque non scherzare col fuoco e puntare alla vittoria. La Serie A è patrimonio della città e dello sport mantovano, in un momento dove gli altri sport non danno tante soddisfazioni. E non è il momento delle critiche: serve compattarsi per cercare di arrivare all’obiettivo. Con questo spirito nulla è precluso, a patto che tutti remino nella stessa direzione. In questo senso va giudicato il ritorno sulla panchina di un tecnico navigato come Valli.