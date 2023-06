Basket serie A2 n – Forza Staff, a San Severo devi chiudere i conti salvezza

Mantova A nemmeno 48 ore di distanza da gara-3, nella quale l’Allianz Pazienza ha conquistata la prima vittoria nella serie dei play out, che gli Stings conducono ora per 2-1, si torna in campo oggi alle ore 19, sempre al Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo, per gara-4. La Staff ha a disposizione il secondo match point per confermarsi in A2, ma in caso di nuova sconfitta il verdetto verrà deciso in gara-5 (mercoledì a Mantova) dove, giocoforza, entrambe avranno le stesse possibilità di salvarsi. Anche per questo motivo l’assistant coach Nicolas Zanco vuole chiudere il discorso stasera in Puglia. «Gara-3 ha confermato il grande equilibrio di questa serie – dichiara il vice di coach Valli – noi dobbiamo ripartire dalla reazione avuta nel secondo tempo. Siamo sempre stati capaci di ricucire lo strappo creato da San Severo. Gara-4 è per noi un’altra occasione fondamentale per chiudere la serie, ma dobbiamo essere consapevoli che è necessaria un’attenzione ancora più elevata ai dettagli, sia in attacco che in difesa. Non possiamo concedere canestri facili, bisogna aumentare la fisicità con Lupusor e Daniel quando loro attaccano spalle a canestro. Inoltre, per noi è importante ridurre la loro circolazione di palla. In attacco bisogna aumentare la qualità del gioco in area, occorre più pazienza ed evitare di accontentarci del tiro da 3».

Il play Andrea Calzavara auspica più unità nei momenti critici. «Mi aspetto – dice – una partita ancora più fisica rispetto. Veniamo da una sfida piena di contatti e ci presenteremo carichi per un’altra gara cruciale per centrare la salvezza. Venerdì abbiamo concesso troppe occasioni a San Severo nei momenti topici dell’incontro. Dobbiamo essere più uniti e prepararci ad una battaglia per 40 minuti».

E che sarà battaglia lo promette il coach di San Severo, Damiano Pilot. «Era sin troppo banale dire che in gara-3 bisognava vincere, ma poi c’era da tradurre il messaggio dalle parole ai fatti e ci siamo riusciti. Sono contento perché, per l’ennesima volta in questa stagione, ci siamo trovati spalle al muro e non siamo andati al tappeto, rispondendo con una prestazione importante soprattutto a livello fisico e mentale. Ci concediamo un altro match, che avrà lo stesso copione del precedente, perché dobbiamo centrare il successo che ci consentirà di tornare a Mantova per gara-5. Contro una squadra che, ancora una volta, ha dimostrato di avere qualità. Dobbiamo recuperare ogni goccia d’energia, lasciarci tutto alle spalle, fare una battaglia di nervi e vincere. Vincere a tutti i costi».

Qualora San Severo dovesse vincere e pareggiare la serie, la decisiva gara-5 si disputerà mercoledì alle 20.30 alla Grana Padano Arena.

Leonardo Piva