Pallavolo serie A1 f – La Vbc ci riprova a Novara

Casalmaggiore Curioso inizio di stagione per la Vbc allenata da Marco Musso. Incontra tre volte in una settimana la Igor Novara dopo l’esordio in campionato con Bergamo. Due volte in Challenge Cup, la prima giovedì scorso in Piemonte dove ha perso 3-0, e il ritorno giovedì a Viadana. Ma oggi alle 17 le due formazioni scendono in campo per la seconda giornata di campionato. Se è vero che Perinelli e compagne proveranno a ribaltare il risultato di Challenge giovedì prossimo, stasera al PalaIgor le rosa proveranno ad ostacolare il cammino di una formazione più forte sulla carta ma già messa in difficoltà nei primi due set di Coppa. Hancock si è allenata, ma difficilmente prenderà il posto di alzatrice di Avenia almeno dall’inizio. Servirà alla formazione di Musso più concretezza in attacco e nei momenti topici dei set caratterizzati da troppi errori nella gara di Challenge. Gettare il cuore oltre l’ostacolo potrebbe portare punti preziosi per la classifica.

Sergio Martini