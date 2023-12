Pallavolo serie B – L’E’più tenta l’impresa con la regina Sassuolo. Asolarem, ecco Peslac

Mantova In serie B va in scena l’undicesima di andata nel girone D. Ultimo turno del 2023 prima della pausa natalizia, poi si riparte il 13 Gennaio. In campo soltanto l’E’più Viadana che al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Resta di Lecce e Mary Rose Denise Bianchi di Taranto) affronta la capolista Kerakoll Sassuolo. I modenesi, che puntano sull’ex Gabbiano Top Team Bigarelli, sui rivieraschi e sul Dual Caselle vantano cinque lunghezze. Il Viadana andrà in campo per riscattare la sconfitta al tie-break di sabato scorso a San Martino in Rio con l’Ama. «Mi auguro sia una bella partita per tutti – afferma il presidente Valeriano Rossi – Il Sassuolo è forte e al contempo non è primo per caso. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di cercare di far bene e conquistare punti. Vedremo comunque come si metterà la partita». Assente soltanto Alessandro Chiesa.

La Kema Asolaremedello di Andrea Fasani e Luca Mutti osserva il suo turno di riposo e per questo 2023 ha già terminato i propri impegni. La vittoria di sabato a Modena sul Moma Anderlini al tie-break ha interrotto la serie negativa di cinque sconfitte consecutive, quattro rimediate in trasferta e quella interna al PalaSchiantarelli con il Dual dell’ex Solazzi. Nel frattempo la società del presidente Nicola Cavallari, per sopperire all’assenza per infortunio di Rodella, ha ingaggiato Zoran Peslac, ex Gabbiano Top Team e Dual. Il libero Lanzara, già da tempo indisponibile, rientrerà a gennaio. «Dovevamo intervenire sul mercato – spiega il presidente Cavallari – Eravamo scoperti in termini di esperienza nel reparto schiacciatori, e il rischio di perdere posizioni in classifica era grande».