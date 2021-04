Coldiretti Mantova: bando Ismea per i giovani agricoltori dal 30 aprile

MANTOVA Coldiretti Mantova informa che venerdì 30 aprile Ismea aprirà il portale dedicato alla nuova formulazione della misura dedicata ai giovani agricoltori, in particolare mutui agevolati a tasso zero (della durata massima di 15 anni) per un importo che non deve superare il 60% della spesa ammissibile e un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa. Gli investimenti, anticipa Coldiretti Mantova, non devono superare 1.500.000 euro. Le domande saranno ammesse in base all’ordine di arrivo.

Si tratta di un’opportunità – commenta Coldiretti Mantova – per le circa 400 aziende agricole condotte da giovani imprenditori agricoli mantovani, su un totale di oltre 3.000 in Lombardia.

Obiettivo dell’intervento è di favorire il ricambio generazionale e l’ampliamento delle aziende dei giovani agricoltori. L’agevolazione è indirizzata a micro, piccole e medie imprese individuali, ma anche a società composte da giovani tra i 18 e i 40 anni che operano nella produzione agricola, nella trasformazione e commercializzazione e nelle attività connesse.

Lo strumento finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.