Calcio Serie C – Mister Franzini (Lumezzane): “Grande rispetto per il Mantova, ma ce la giochiamo senza paura”

Mantova In casa Lumezzane nessun timore per la sfida sul campo della capolista Mantova. A tenere tutti sull’attenti il tecnico dei bresciani Arnaldo Franzini. «Il Mantova è una squadra che vanta calciatori di grande qualità per la categoria, ha una rosa molto forte, costruita molto bene in estate e in cui si vede la mano dell’allenatore. Sta facendo un campionato da protagonista imponendo alle varie squadre che lottano per la promozione un ritmo molto alto, con diversi elementi che si stanno confermando su alti livelli come Burrai, Giacomelli e Galuppini, che ho avuto il piacere di allenare quando era un ragazzo a Piacenza e, anno dopo anno, si conferma calciatore di alto livello per la Serie C, meritevole anche di un’occasione in categoria superiore. Avremo rispetto di quanto hanno fatto vedere finora, dell’ottimo calcio espresso, ma resteremo fedeli alla nostra identità e affronteremo la gara senza farci cogliere intimoriti. Troveremo come a Padova un ambiente bollente, con uno stadio capace di fare la differenza, ma questo dovrà solo darci carica».