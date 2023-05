Rugby giovanile – L’Under 19 del Viadana sconfitta in semifinale dal Calvisano

Mantova L’Under 19 del Viadana (tra le cui fila militano numerosi ragazzi del Mantova) perde 34-29 contro il Calvisano e manca il passaggio alla finale del girone meritocratico lombardo. Troppi errori per i gialloneri, che cedono in semifinale dopo aver ottenuto il primato nel girone di regular season.

Bella esperienza per l’U13 del Mantova, che ha partecipato al Torneo Pesciolino “Memorial Andrea Scagliotti” tenutosi all’Isola d’Elba. I virgiliani si sono classificati al sesto posto su nove squadre partecipanti: nel primo giorno hanno perso 3 mete a 0 contro Badia e vinto 4-0 contro I Mascalzoni Verdi, mentre domenica sono arrivate le sconfitte per 7-0 contro i Mascalzoni Verdi e 3-0 coi Lions Amaranto.

L’U17 Calvisano/Chiese ha vinto 29-0 sul campo del Cus Torino. Sabato ultima partita a Calvisano contro il Parabiago. L’U15 è stata battuta a Leno, dopo un primo tempo sotto tono e un secondo decisamente migliore. L’Under 13 Chiese/Desenzano ha vinto il triangolare di Calvisano contro Crema (4-1) e Raptors/Bulldog (15-1).