Canoa – Sara Vesentini azzurra in Ungheria per la Coppa del Mondo

Mantova La giovane atleta della Canottieri Mincio, Sara Vesentini, ha concluso ieri il raduno della nazionale all’Idroscalo ed è partita con gli altri azzurri alla volta dell’Ungheria, destinazione Szeged, dove è in programma la prima prova della Coppa del Mondo. Sara scenderà in acqua domani, a mezzogiorno, nella batteria del K4 500 con Irene Bellan delle Fiamme Oro, Sara Daldoss e Lucrezia Zironi delle Fiamme Azzurre. Sempre domani, alle ore 17, la campionessa della Mincio sarà impegnata anche nella batteria del K2 misto con Nicola Ripamonti delle Fiamme Gialle.

«Il primo obiettivo per Sara, sia nel K4 500 che nel K2 500, è quello di qualificarsi per la semifinale – afferma Daniele Rossi, tecnico della Canottieri Mincio – nel K4 la finale sembra fuori portata, considerata la qualità degli avversari, mentre qualche speranza in più ci potrebbe essere nel K2 misto, anche se bisogna dire che è la prima volta che gareggia insieme a Ripamonti». Per gli azzurri si tratta comunque del primo appuntamento internazionale di un anno che prevede anche le qualificazioni olimpiche.