Il 14 ottobre riparte il circolo del cinema

MANTOVA Il Circolo del Cinema che opera presso il Cinema Ariston, comunica che riprenderà le proiezioni il 14 ottobre prossimo, esattamente dal momento del calendario in cui il coronavirus aveva chiuso tutte le sale del Paese. E dunque ripartirà con “Il complicato mondo di Nathalie” (originariamente fissato per il 26 febbraio 2020), proseguendo ogni mercoledì con “Le ereditiere”, “Una vita violenta”, “Tre volti”, “5 è il numero perfetto”, “Alla corte di Ruth”, “L’amour flou”, “Un piccolo favore”, “Quasi nemici”.

Naturalmente, l’accesso è un diritto permesso ai soli soci che a suo tempo hanno acquistato la tessera del Circolo. In base alle disposizioni fiscali vigenti, nessuna altra tessera verrà messa in vendita fino al gennaio del 2021, quando verrà presentato un nuovo calendario. Si rende noto ai soci che per rispettare le disposizioni a una giusta distanza degli spettatori per evitare un contagio, verrà aperta, oltre la sala principale Manto, la sala al primo piano Virgilio.

L’appuntamento è dunque per il 14 ottobre agli orari consueti: 15,45 – 18,15 – 21. Si sottolinea l’importanza di presentarsi in modo ordinato e distanziato con la propria tessera o carnet abbonamento per consentire la rilevazione della temperatura, operazione rapida che consente l’accesso all’interno del cinema. Tutti dovranno presentarsi e mantenere la mascherina sia in fase di ingresso che in fase di visione film. In più punti del cinema sono presenti gel igienizzanti per le mani. Quanto alle sedute si avvisa che ogni persona dovrà mantenere un posto vuoto tra sè e gli altri. Per facilitare questo durante le proiezioni del Circolo del Cinema i posti non utilizzabili saranno muniti di apposita segnaletica.