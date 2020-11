Rugby Top 10 – Viadana a caccia della vittoria con i Lyons

VIADANA Dopo la partita rinviata sabato scorso contro il Valorugby Emilia, causa alcune positività al Coronavirus nella squadra ospite, il Rugby Viadana torna in campo al “Beltrametti” di Piacenza contro il Sitav Rugby Lyons. Kick off alle ore 15 e ovviamente gara a porte chiuse. I gialloneri saranno chiamati a una prova non facile sul terreno dei “Leoni”. Sarà Mitrea (Udine) ad arbitrare il match coadiuvato dai giudici di linea Liperini (Livorno), Munarini (Parma) e dal quarto uomo Negro (Modena).

«Come dico prima di ogni partita – afferma il tecnico Fernandez – sento davvero che abbiamo il privilegio di poter allenarci e giocare in questa difficile situazione per il mondo in generale. È anche un orgoglio lavorare con un gruppo di giocatori e uno staff così responsabili da continuare a essere disponibili a giocare, grazie all’aiuto di tutte le persone che lavorano nel club e nel Cda. Parlando della partita contro il Lyons Piacenza, penso che sia una nuova opportunità per misurare se siamo sulla strada giusta e in quale fase siamo nello sviluppo degli obiettivi di squadra e anche degli obiettivi individuali. Siamo sicuri che sarà molto difficile affrontare il Piacenza in casa sua. La sua prestazione sarà sicuramente molto diversa da quella della scorsa settimana. Siamo ansiosi di vedere sul campo tutto lo sforzo di ogni settimana di allenamento. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di crescere e questo può essere raggiunto solo giocando, commettendo errori, valutando e imparando». Non saranno disponibili per infortunio: Carrese, Gregorio, Manganiello, Matheu, May, Pavan e Zaridze.

In casa Lyons bisogna ancora fare i conti con qualche assenza di troppo, ma coach Garcia tira un sospiro di sollievo perché tutti i giocatori precedentemente positivi al tampone si sono negativizzati: «Abbiamo definitivamente superato questo momento di difficoltà, e speriamo di essere tranquilli per un po’ di tempo. Molti ragazzi guariti rimarranno comunque fuori per recuperare al meglio dal punto di vista atletico, mentre riusciremo a schierare Petillo. Per quanto riguarda gli infortuni, altre buone notizie visto che rientrano Rollero e Biffi, due giocatori per noi fondamentali che si prenderanno le maglie di tallonatore ed estremo».