Calciomercato dilettanti – Il Castiglione conferma Guagnetti. Suzzara, per la panchina c’è Driver

MANTOVA Il mercato dei dilettanti offre spunti, colpi e indiscrezioni anche nel week-end. Cominciamo il nostro giro dall’Eccellenza per riferire di una conferma importante in casa Castiglione: si tratta di capitan Andrea Guagnetti. La priorità degli aloisiani, che anche nella prossima stagione, saranno guidati da Fabio Esposito, resta una prima punta. Sirene dalla D per Maroni e Rizzardi. Ricordiamo che il Castiglione ha rinforzato anche lo staff di Esposito, con l’ingaggio da viceallenatore di Makris Petrozzi, artefice del doppio salto dell’Union Team dalla Seconda Categoria alla Promozione. Nessuna novità da casa Castellana.

In Promozione tutti gli occhi sono puntati sul Suzzara. Domani, in una conferenza stampa al Piazzalunga, verranno svelati i dettagli della partnership con gli americani di Soccer Universities. C’è attesa innanzitutto per l’allenatore, che potrebbe essere Matt Driver. In ogni caso, appuntameno a domani per saperne di più.

E passiamo alla Prima Categoria. Addio eccellente alla Rapid United: dopo ben 8 stagioni, lascia infatti capitan Andrea Antonietti, che in precedenza aveva disputato ben cinque campionati col Rivarolo. Il Gonzaga conferma l’attaccante Riga.

In Seconda Categoria viene assegnata una panchina. Fulvio Ligabò è infatti il nuovo allenatore del Casaloldo; in passato aveva guidato l’Acquanegra. Rileva Alceste Leorati, che a torneo in corso aveva sostituito Vincenzi. La Dinamo Gonzaga ha raggiunto l’accordo con la Governolese per Kadric e Leonardo Pacilli e la conferma di Catelli. Serie di conferme nel retrocesso Curtatone: Soltazzi, Varana, Barbieri, Saviola, Bernabeni, Beschi, Nouhi, Borghetto, Rainone, Bounafa e Baccolini faranno tutti parte, anche nella prossima stagione, dell’organico della Nac.

E chiudiamo con la Terza Categoria per informare che Galina dal Buscoldo e l’inattivo Teodoro Margherita sono i primi due colpi in entrata per la Robur Marmirolo. A sua volta, la Robur conferma capitan Malacarne, Sogliani, De Sousa, Tofan e Sicuso.