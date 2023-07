Rugby Serie A Elite – Viadana, colpo Luccardi per la prima linea

VIADANA Matteo Luccardi, nato a Piacenza il 21 gennaio 1998, 180cm d’altezza x 110kg di peso e tallonatore. Questo l’identikit del nuovo acquisto del Rugby Viadana. Matteo si avvicina al mondo della palla ovale all’età di 7 anni nella sua città natale, al Piacenza Rugby Club. A 14 anni per fare “il salto di qualità” si trasferisce all’Amatori Parma, poi al Rugby Colorno per disputare l’ultimo anno del Campionato U16 e terminare il percorso delle giovanili in U18. Nel frattempo la chiamata in Accademia Federale, due anni a Remedello, e nel 2016 l’Accademia di Parma con la quale si mette in mostra nel Campionato di Serie A. Luccardi veste anche la maglia azzurra in U17, U18 e in occasione dei Mondiali U20 in Georgia e in Francia e in occasione del Sei Nazioni di categoria. Un giocatore con un curriculum importante sin dalla giovane età, per questo il Rugby Calvisano lo ha voluto con sé per 6 stagioni, dal 2017 sino ad oggi, con 81 presenze e uno scudetto. Senza dimenticare la possibilità di giocare come permit player alle Zebre con cui ha esordito nel 2020 contro Munster. «Luccardi è uno di quei giocatori “predestinati” ad arrivare all’alto livello dato il suo percorso in crescendo fin da giovanissimo… – dichiara il ds Ulises Gamboa – Purtroppo però a causa di qualche infortunio, anche mal gestito, la sua carriera è stata rallentata e la scelta di venire a Viadana è scaturita proprio da questa sua volontà di ritornare ad essere competitivo. Lo staff del Rugby Viadana è composto da medici, fisioterapisti, nutrizionisti e preparatori atletici di grande esperienza ma soprattutto da professionisti. Siamo fieri e orgogliosi di averlo tra i nostri giocatori e ci affideremo a lui anche per sviluppare i giovani talenti che verranno a Viadana». «Sono molto emozionato per l’opportunità di poter giocare a Viadana – esordisce il neo acquisto – Sono rimasto molto colpito dal progetto, dalla qualità delle strutture e dello staff. Ho sempre affrontato Viadana da avversario in partite combattute, essendo quello con Calvisano un derby molto sentito, quindi sarà emozionante scendere allo Zaffanella con l’obiettivo di difendere il campo. Per la prossima stagione l’obiettivo è ripagare la fiducia che mi è stata data dallo staff, fornendo prestazioni di alto livello ad ogni partita. Non vedo l’ora di ritrovare il campo, conoscere i nuovi compagni, i membri dello staff e tutti i tifosi».