Rugby serie A Elite – Sauze: “Voglio lo scudetto con il Viadana”

Viadana Quando del rugby si dice che “chiunque può praticarlo”, ci si dimentica di aggiungere che “chiunque può praticarlo ed eccellere”. Non importa il peso e nemmeno l’altezza, tanti sono gli esempi nel nostro sport: a Viadana questo esempio è Matias Sauze.

Matias, classe 1997, di professione fa l’ala e con i suoi 175cm di altezza e 79kg di peso è forse uno dei giocatori più minuti del Rugby Viadana 1970. Veloce, sfuggente e molto scaltro, capace di andare per la marcatura pesante ben sette volte la scorsa stagione, grazie a queste caratteristiche e alle sue impeccabili performance è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione.

«Sauze è una conferma molto importante per la squadra – afferma Gilberto Pavan, coordinatore del Rugby Viadana 1970 – Nonostante giochi come straniero, l’anno scorso è stato un punto fermo della formazione. Ha dimostrato delle qualità offensive e difensive importanti, e tante volte ha permesso alla squadra di creare delle opportunità concrete per andare in meta, se non di finalizzare lui stesso. Siamo veramente contenti di averlo ancora con noi!».

Un giocatore particolarmente apprezzato anche in Argentina, suo paese natale. Fin da giovanissimo infatti entra nel giro della Nazionale: nel 2016 la prima chiamata con la Nazionale U20 con cui partecipa al Campionato Sudamericano e nel 2017 al Mondiale U20. L’anno successivo arriva la convocazione con i Pumas 7s e nel 2022 il passaggio dal Club de Tucuman, sua squadra d’origine, all’Olimpia Lions nella Super Liga Americana e finalmente il suo approdo a Viadana. Questa sarà la sua seconda stagione qui in riva al Po.

«Ho deciso di prolungare il mio contratto con Viadana perché la scorsa stagione ho apprezzato molto il rapporto che si era creato con i compagni e gli allenatori – afferma Matias – Ogni anno penso che bisogna iniziare a lavorare forte e puntare al massimo. Il mio obbiettivo dunque è vincere il campionato e farò di tutto per renderlo possibile. Il mio sogno è quello di vedere il Viadana diventare Campione della Serie A Élite!». La conferma in giallonero di Sauze è l’ultima in ordine di tempo e segue quelle dei tre-quart, Declan De La Mare e Juan Franco Morosini. Intanto buone indicazioni sono arrivate dai primi test fisici svoltisi allo stadio Zaffanella. Da domani, a partire dalle ore 6.30, inizia la vera preparazione della squadra per la nuova stagione.