Modifica regolamentazione accessi visitatori/accompagnatori pazienti nei reparti di degenza non covid

MANTOVA L’ASST recepisce le indicazioni regionali sulla regolamentazione degli accessi in strutture sanitarie ed emana un nuovo regolamento aziendale.

Di seguito i principali aspetti di novità che saranno operativi da lunedì 10 gennaio.

Gli accessi dei visitatori/familiari nelle aree destinate a pazienti COVID-free sono di norma non ammessi, salvo:

a) verifica da parte del Direttore di Struttura o delegato della sussistenza di straordinarie condizioni, quali il fine vita;

b) un accompagnatore di paziente minore (con mantenimento delle procedure attuali);

c) un accompagnatore di donna in gravidanza con particolare riferimento alla fase di travaglio e nel post-partum (con mantenimento delle procedure attuali);

d) un accompagnatore / caregiver / badante di paziente fragile con condizioni clinico-socio-assistenziali di particolare impegno e in cui il paziente trova particolare guadagno in compliance assistenziale e terapeutica dalla presenza di tale figura [esempi di situazioni di questo tipo: grande anziano con alterazioni cognitive e/o agitazione, presenza di importanti barriere linguistiche altrimenti non sormontabili, situazioni ostetriche di elevato impatto psicologico…];

Quanto ai punti b), c), d) è consentito se la persona (visitatore/accompagnatore) è in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rafforzato (“super green pass”) e in possesso di esito negativo di test per SarS-CoV2 (valido 48h).

A verifica delle condizioni per tale deroga segue, al momento dell’accesso, una corretta comunicazione dei rischi infettivi e la fornitura di adeguati DPI, conformemente a quelli utilizzati dagli operatori che prestano assistenza nel reparto.