Calcio dilettanti – Il calendario delle Coppe Crl

Mantova Parallelamente ai gironi delle varie categorie, sono stati resi noti anche i calendari delle Coppe di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, ovvero i campionati di esclusiva competenza regionale.

Il Crl quest’anno ha deciso di alternare le squadre del girone C della massima categoria dilettantistica, ovvero Castellana e Castiglione, con team del B e dell’A. Nello specifico i biancazzurri (girone 10) affronteranno i milanesi del Vittuone (girone A), e i cremaschi dell’Offanenghese (girone B). Nel girone 11 il Castiglione se la vedrà con l’Accademia San Genesio (Pavia, girone A) e la Soresinese (girone B). Si parte il prossimo 27 agosto alle 16, seconda giornata il 3 settembre per chiudere nel turno infrasettimanale (terza giornata) del 13 settembre alle 20.30.

Calendario analogo in Promozione, dove però è rimasto in vigore un criterio di tipo territoriale. Infatti nel girone 23 sono state incluse San Lazzaro, Suzzara e Union Team Marmirolo, che daranno vita ad altrettanti derby. “Esiliata”, per così dire, l’Asola, che se la vedrà con lo Sported Maris e il Borgosatollo.

Due gironi esclusivamente mantovani, infine, per la Prima Categoria. Uno della Bassa, il 26, che vedrà a confronto Governolese e Villimpentese (pochissimi chilometri di distanza) e Gonzaga, Il 27 invece ricomprenderà le compagini della parte centro-ovest della provincia, con Porto e Sporting (praticamente un derby) e la Rapid United. Infine ci sono altre due mantovane iscritte alla coppa della Juniores Regionale B, inserite nel girone 17 con Soresinese e Sported Maris: si tratta di San Lazzaro (un habitué di questa competizione, che a livello giovanile di solito non raccoglie molte iscrizioni), ed Asola.