Rugby serie C – Niente derby: il team di città inserito nel girone C, Chiese/Desenzano nell’A

Mantova Si avvicina il momento del debutto in serie C per il Rugby Mantova. Il primo XV del duo Avanzi-Merlo è stato inserito nel girone C insieme a Bassa Bresciana Leno, Fiumicello, Bergamo, Crema, Velate, San Donato e Valle Camonica. Gli altri due gironi lombardi sono l’A (Calvisano, Parabiago, Casalmaggiore, Tradate, Lambro, Phoenix, Chiese/Desenzano, Delebio e Brixia) e il B (Sondrio, Como, Cus Pavia, Milano Rugby, Oltremella, Lainate, I Centurioni, Treviglio e Harlequins). La prima fase – chiamata di “qualificazione” – prevede sette gare di sola andata. Al termine verrà stilata una classifica, con le prime due che accederanno al girone per la serie B. Tutte le altre saranno inserite in due gironi in cui le rispettive vincitrici accederanno a una finalissima in campo neutro. Il calendario ufficiale non è ancora stato annunciato. Il campionato inizierà nel weekend dell’8 ottobre.

Triangolare a Leno: per il nuovo Rugby Desenzano\Chiese di Cattina e Pintossi, test importanti nel proseguo della preparazione per il campionato di C nel girone A. Le partite si sono disputate senza calci di trasformazione: vittoria con Leno per 2 mete a 1; nella seconda gara sconfitta con Lambro per 4 mete a 2. Ottima prestazione di tutti i reparti mischia e trequarti.