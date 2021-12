Covid, riparte il contagio: 225 nuovi casi nel Mantovano. Mantova (+29) e hinterland i più colpiti

MANTOVA Dopo la pausa (si fa per dire) di Natale, tornano a correre i casi giornalieri di Covid nel Mantovano. Oggi ne sono stati registrati 225, con al conferma dei comuni di Mantova e dell’hinterland come epicentro di questa quarta ondata in corso. Oltre ai 29 contagi del capoluogo, ci sono stati quelli di Borgo Virgilio (8), Curtatone (12), Porto Mantovano (10), e San Giorgio Bigarello (10). Mentre rallenta la crescita nell’Alto Mantovano e nel Viadanese, al contrario nel Basso Mantovano si registrano oggi 12 nuovi casi a Gonzaga e 11 a Suzzara.