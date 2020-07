Rugby serie C2 – Chiese, Evoldi nuovo allenatore

CASALMORO Marco Evoldi (in foto) sarà il nuovo allenatore del Rugby del Chiese, ancora impegnato nella serie C2 lombarda. Per lui si tratta di un ritorno, perché qualche stagione fa rilevò coach Portioli, che aveva dovuto lasciare per impegni di lavoro. Al momento si trova ancora in Argentina, dove sta completando un’importante esperienza nel rugby sudamericano. Rientrerà in Italia a fine agosto e poi darà inizio alla sua nuova avventura. Nel frattempo continuano i contatti tra i vari club vicini per le valutazioni di collaborazione riguardanti tutte le categorie: non si escludono importanti novità in merito prossimamente.

Marco Evoldi prende in mano il quindici del Chiese rilevando Castiglia e Pintossi che tanto bene hanno fatto nell’ultima stagione sin quando si è potuto giocare, nonostante qualche problematica. Dall’Under 18 elite del Calvisano fa rientro il pilone Mattia Premi, mentre riprende a giocare dopo l’infortunio il trequarti Sarpong .