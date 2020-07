Ospedale di Suzzara, boom di prenotazioni per l’open day dermatologico

SUZZARA Circa 300 le richieste arrivate per l’Open Day dermatologico che si è tenuto sabato 4 luglio presso l’Ospedale di Suzzara. Un’iniziativa per la prevenzione dei tumori della pelle che ha previsto controlli gratuiti da parte della nuova equipe dermatologica ospedaliera guidata dal dottor Mario Puviani. Gli specialisti durante l’Open Day hanno visitato i pazienti con un check up completo della pelle utilizzando la dermatoscopia, necessaria per evidenziare eventuali atipie e di conseguenza asportare le lesioni sospette per malignità.

“Abbiamo dovuto dividere le prenotazioni in due giornate per soddisfare almeno la metà delle richieste arrivate,80 persone sono state visitate sabato 4 luglio e altre 40 sono state programmate per sabato 11 luglio. Voglio però ricordare, aldilà di questa giornata di prevenzione, che la visita dermatologica effettuata da noi oggi è in realtà una tipologia di visita considerata di routine pertanto facilmente prenotabile presso l’Ospedale di Suzzara tramite il Servizio Sanitario Nazionale – spiega Mario Puviani medico responsabile dell’equipe di Dermatologia e Chirurgia Dermatologica dell’Ospedale di Suzzara- . Fa piacere riscontrare che la nostra iniziativa di sensibilizzazione sia stata apprezzata dai cittadini, in tanti ci hanno ringraziato”.

La prevenzione dermatologica d’altronde è fondamentale e la necessità di informare è emersa anche dalle visite effettuate. “Abbiamo rilevato come non ci sia ad esempio un’educazione corretta all’esposizione solare, abbiamo quindi fornito indicazioni su come prevenire i tumori maligni cutanei utilizzando creme con adeguato fattore di protezione e consigli su come aiutare i nostri sistemi di difesa utilizzando i fotoprotettori orali contro i danni causati dai raggi del sole sulla pelle – continua Puviani -, in alcuni casi proprio durante l’open day sono state diagnosticate lesioni da asportare chirurgicamente o sono state prescritte ulteriori indagini come la videomicroscopia. I pazienti hanno apprezzato l’approccio moderno della nostra equipe dermatologica, hanno capito l’importanza di un esame approfondito della pelle e della eventuale mappatura dei nei se consigliata dal Dermatologo per i pazienti che presentino un determinato tipo e elevato numero di nevi”.

Non si è trattato solo di una visita fine a sé stessa, l’utilità di questo Open Day si è concretizzata nell’attivazione di un percorso completo per il paziente.

“Sono state già programmate, laddove ne è emersa la necessità, le asportazioni chirurgiche, la terapia fotodinamica e approfondimenti diagnostici dermatologici di secondo livello – conclude -, in realtà effettuiamo abitualmente questo tipo di visite, era nostra intenzione far comprendere ai pazienti che ci teniamo ad apportare in un Presidio Ospedaliero così ben radicato nel territorio come l’Ospedale di Suzzara la nostra esperienza”.

È possibile prenotare una visita dermatologica all’Ospedale di Suzzara attraverso il sito www.ospedaledisuzzara.it o chiamando:

da telefono fisso al numero verde 800 123 521 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 16:00

da cellulare al 0376 523 041 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 16:00.

CHI FA PARTE DELLA NUOVA EQUIPE DI DERMATOLOGIA DI SUZZARA? La nuova equipe dermatologica dell’Ospedale di Suzzara è formata da 12 professionisti specializzati nel trattamento delle patologie della pelle e delle neoplasie cutanee. Offre prestazioni specialistiche qualificate per adulti e bambini in regime ambulatoriale per tutte le patologie della pelle (come psoriasi, acne, dermatiti di vario genere, mappature nevi e eventuale chirurgia), ed in regime di ricovero, per interventi chirurgici e trattamento dei tumori maligni della pelle. Fanno parte del team, oltre al dottor Mario Puviani: Andrea Baggio; Claudia Cotena; Marco Curci; Chiara Ferrari; Federica Ferrari; Amanda Losi; Marco Manfredini; Franca Neri; Daniela Olezzi, Antonio Sacco, Sabrina Longhitano.