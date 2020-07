Calciomercato Dilettanti/2 – Roverbellese, piace Riva. Medolese su Togni

MANTOVA Ieri mattina Paolo Marmiroli ha confermato ieri mattina al presidente del Gonzaga Giovanni Bellini la sua volontà di lasciare l’incarico di diesse: «Darò comunque alla società il mio apporto da esterno come consulente – afferma Marmiroli -, ritengo che dopo quarant’anni come dirigente, possa farmi da parte». Un aiuto Marmiroli continuerà a darlo da esterno al Gonzaga, per il rapporto di notevole stima nei confronti del massimo dirigente del club della Bassa, ancora impegnato in Prima categoria con in panchina il confermato Davide Marmiroli. Il presidente assumerà dunque ad interim il ruolo di diesse: a parte gli attaccanti Boukaroua passato alla Serenissima ed Anoir Eddaoudi che ha accettato l’offerta del Viadana, sono confermati, ad esempio, Diego e Nicolò Barbieri, Modena, Riga, Solci e Touray. Potrebbe andar via un’altra punta, Bellamine, priorità di mercato un difensore centrale e un attaccante.

Rinviato a metà settimana l’incontro fra il presidente del Pomponesco Gianfranco Bellini e trainer Maurizio Anselmi per vedere se ci sono le condizioni per restare alla guida dei rivieraschi. Il difensore Riva dello Sporting Club, ex Marmirolo, interessa la Roverbellese, su Togni altro atleta dello Sporting punta il Medole. L’esperto centrocampista Marco Reggiani, ultima stagione alla River, torna al Segnate. Restando in Terza, due colpi per il Don Bosco: i centrocampisti Bretani ultima stagione al Castellucchio e Tabai, che ha giocato nell’Olimpia.