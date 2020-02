Ubriachi al volante: via due patenti

MANTOVA Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri durante i controlli per prevenire le stragi del sabato sera. A Marmirolo un 35enne del posto è stato fermato da una pattuglia dell’Arma con un tasso di alcolemia oltre il doppio del minimo consentito (0.50 g/l); per lui è scattato il ritiro della patente con denuncia penale per guida in stato di ebbrezza oltre a varie sanzioni amministrative. Molto peggio è andata a un modenese di 41 anni che nella notte fra venerdì e sabato scorso è finito fuori strada con la sua auto a San Giorgio e al quale è stato rilevato un tasso di alcolemia pari a 1.93 g/l. Un incidente nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli e senza conseguenze per il 41enne, che ha salvato anche l’auto dal sequestro visto che non era intestata a lui. Non ha evitato ritiro della patente e denuncia con aggravanti quali l’incidente a seguito di guida in stato di ebbrezza e nelle ore notturne ciascuna delle quali comporta il raddoppio delle sanzioni previste dal codice della strada per un calcolo approssimativo, in questo caso, di circa 15mila euro.